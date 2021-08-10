Eda Nur'u evine bırakan taksici konuştu! "Kolundaki deri soyulmuştu!"

Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitenin 15’inci katından tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan hayatına son vermişti.
Eda Nur, canına kıymadan önce ise kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü M.A. ile Y.G. hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.
BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI
İHA'da yer alan habere göre genç kızın cansız bedeni önceki gün toprağa verilirken, şüpheli M.A. ve Y.G.’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayda Y.G. adlı zanlının yakalandığı açıklandı. Kaplan’ı tecavüze uğradığı iddia edilen gün kaldığı otelden alarak Keçiören’deki evine bırakan taksi şoförü Ali Usta ise o sabah şahit olduğu anları anlattı.
"TAKSİDE SÜREKLİ AĞLIYORDU"
Eda Nur’un sürekli bir korku içerisinde olduğunu gözlemlediğini söyleyen Taksici Ali Usta, “Taksiye binip Keçiören’e doğru gittiğimizde kız araç içerisinde ağlamaya başladı. Ne oldu diye sorduğumda, ‘abi hatırlamıyorum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda başımda iki tane kadın vardı. Pavyon muhabbeti yapıyorlardı. 'Ben anneme ne diyeceğim’ diye ağlıyordu. Korkmuş durumdaydı. Sarhoştu.
"EDA'YI OTEL BÖLGESİNDE HİÇ GÖRMEMİŞTİK"
İsmini Tayfun olarak bildiğim otel işletmecisi Eda’yı taksiye bindirdi. Adresi ve telefon numarası verdi bana. ‘Keçiören’e götür, bu adrese teslim et’ dedi. Daha önce hiç görmemiştik Eda’yı otel bölgesinde. Sabaha karşıydı. Araçta tek kişiydi. Eda’yı bıraktığımda ablası kapıdan aldı. Ben eve çıkartmadım. Telefon ettik ablasına. Ablası indi teslim aldı.
"KOLUNDA TIRNAK İZLERİ VARDI"
Ablası, ‘ben geldim, sen neden gelmedin’ gibi cümleler kurdu. Kızın üzerinde hiçbir şey yoktu. Çantasını falan önceden ablası götürmüş. Bilinci yerinde değildi. Araç içerisinde sürekli ağlıyordu. Kolunu kaldıracak hali yoktu. Tuhaftı biraz. Belli ki başına bir şey gelmişti. Sabah saat 5 çeyrekti aldığımda. Keçiören’e gitmemiz 15 dakika dahi sürmedi zaten. Ağlamaya başlayınca ne oldu diye sorduğumda ‘bilmiyorum abi’ demişti. Günübirlik bir oteldi. İnerken fark ettim, kolunda çizik ya da tırnak izine benzer deri soyulması vardı” ifadelerini kullandı.
OTEL SAHİPLERİ SIRRA KADEM BASTI
Kaplan’ın kaldığı otelin ise kapıları kilitli halde. Müşterilerin hepsinin tahliye edildiği otelin baş şüpheli durumundaki sahipleri sırra kadem basmış durumda. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!