"GÜZEL GİDEN BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Sevgilisiyle birlikteliğiyle alakalı konuşan Birkan Sokullu da "Güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey çok yolunda. Çok mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

Eda Gürkaynak'ın ailesiyle bir araya gelmesiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Sokullu, "O aileye girmek değil, tanışıklık... O da benim ailemi tanıyor. Bu çok güzel bir şey. Mutluluğumuzu kendi çevremizle paylaşmaya çalışıyoruz. Sinerjimiz çok yüksek. Umarım böyle devam eder." şeklinde konuşmuştu.