Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Eda Gürkaynak'a cezai işlem uygulandı! - Magazin haberleri

Eda Gürkaynak'a cezai işlem uygulandı!

Eda Gürkaynak, önceki gün otomobiliyle seyir halindeyken kural ihlali yapınca trafik polisine yakalandı

19.08.2022 - 12:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ünlü oyuncu Birkan Sokullu ile üç yıldır aşk yaşayan Eda Gürkaynak, önceki gün Bebek'ten Arnavutköy istikametine doğru otomobiliyle seyir halindeydi.

    Gürkaynak, kural ihlali yapınca trafik polisine yakalandı. Elinde telefonla trafik polisi tarafından görülen Eda Gürkaynak'a cezai işlem uyguladı.

  • "ELİMDEKİ TELEFONDA HARİTA AÇIKTI"

    Aracını yolun kenarına park eden Gürkaynak'ın ehliyetine ceza puanı işlendi. Ardından makbuzunu alarak aracına yönelen Eda Gürkaynak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Yaşadığı olayı anlatan Gürkaynak, "Elimdeki telefonda harita açıktı. Polis arkadaş görünce ceza yedik." açıklamasını yaptı.

  • "BİRBİRİMİZİ YÜKSELTTİĞİMİZ BİR DÖNEMDEYİZ"

    Öte yandan daha önce Sokullu'yu ailesiyle bir araya getirdiği Eda Gürkaynak'a hatırlatılınca, "Gayet iyi giden bir ilişkimiz var. Hiçbir şey için acele etmiyoruz. Birbirimizi yükselttiğimiz, çok elverişli olduğumuz bir dönemdeyiz." şeklinde konuşmuştu.

  • "AİLEM BİRKAN'I ÇOK SEVİYOR"

    İlişkilerinin resmiyete dökülmesi için bir beklentisinin olmadığını söyleyen Gürkaynak, "Bu işler hayırlısı... Her şey iyi gidiyor. Mutluyum, acelemiz yok. Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. Birkan'ı da ilk günden beri tanıyorlar, gayet iyi anlaşıyorlar. Ben çok severim böyle ailece güzel zaman geçirmeyi..." demişti.

  • "SORUNLU BİR ZAMANIMIZ OLMADI"

    Birlikteliklerinde sorun yaşamadıklarını dile getiren Eda Gürkaynak, "Her ilişkide sorunlar vardır ama biz gerçekten muhabbet etmeyi seven, sorunlar üzerine durup, daha yapıcı olan iki karakteriz. O yüzden böyle aklıma gelen sorunlu bir zamanımız olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.