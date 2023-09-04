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        Haberler Spor Voleybol Eda Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Filenin Sultanları'nın kaptanı olan Eda Erdem boyu kaç ve hangi takımda oynuyor? - Voleybol Haberleri

        Milli voleybolcu Eda Erdem kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Milli Voleybolcu Eda Erdem Türkiye-Sırbistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında dikkat çeken isimlerden oldu. Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve Fenerbahçe'de devam eden Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyiyor. Peki, Eda Erdem kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı hakkında tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:01
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        • 1

          2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda oynadığı tüm maçları kazarak adını son 16'ya yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem performansıyla ve hayatıyla sporseverler tarafından merak ediliyor. Voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başlayan Eda Erdem Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maça çıktı.

        • 2

          EDA ERDEM KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

          22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Eda Erdem, Voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş HK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadı ve son iki sezonunda takım kaptanlığı yaptı. 2008 yılında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

        • 3

          Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giyiyor. Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstleniyor.

        • 4

          Başarıları:

          2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Milli Takım)

          2004-2005 Türkiye Ligi 4.’lüğü

          2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu

          2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Milli Takım)

          2005-2006 Türkiye Ligi 3.’lüğü

          2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

          2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2009 CEV Cup 3’.lüğü - Fenerbahçe

          2009 Türkiye Kupası 2.’liği - Fenerbahçe

          2009 Avrupa Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)

          2009 Avrupa Şampiyonası 5.’liği (Türk Milli Takımı)

          2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu

          2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.’liği - Fenerbahçe

          2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        • 5

          2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu

          2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)

          2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.’lığı (Türk Milli Takımı)

          2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.’lüğü -Fenerbahçe

          2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör

          2011 Avrupa Bayanlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu

          2011 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)

          2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Milli Takımı)

          2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2012 Londra Olimpiyatları (Türk Milli Takımı)

          2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü

          2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe

          2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2014 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör

        • 6

          2015 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Milli Takımı)

          2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör

          2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

          2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

          2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu

          2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu

          2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

          2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

          2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Milli Takımı)

          2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

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          2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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