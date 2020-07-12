Hiç böyle haberler olsun istemezdim. O kişileri tanımıyorum ama tanımam gerekmiyor. Çok üzüldüm. Her zaman kadına şiddete karşıyım. Bu yapılanlar bu ülkeye yakışmıyor.

Ben şiddete maruz kalmadım ama birçok haber kuruluşumuzda görüyoruz 'karısını öldüren koca' haberlerini. İçim acıyor görünce, inşallah adalet yerini bulur.