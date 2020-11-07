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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eda Ece, geçtiğimiz akşam otomobili ile seyir halindeyken Etiler'de görüntülendi. Trafikte kalan Ece, keyifsiz halleri ile dikkat çekti.

30 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin görüntü almaması için yüzünü gizlemeye çalıştı. Eda Ece, trafiğin açılması ile birlikte daha sonra gözlerden kayboldu.