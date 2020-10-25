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Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu Eda Ece, üçüncü kez teyze olduğunu açıkladı. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Ece, yeğeni ile çekildiği fotoğrafını yayınladı.

30 yaşındaki oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

Geçtiğimiz aylarda bir yeğenim daha oldu! Artık 3 erkek teyzesiyim. Ablalarıma teşekkür ediyorum, benim hayatıma bu lokumları kattıkları için. Kız bekliyorum.