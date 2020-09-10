Sosyal medyada hayranlarıyla dertleşen Eda Ece, “Ama kimseye kızamayız bu hayatta çünkü hayat zordur, insan olmak zordur. Hata yapmamak mümkün mü? Yüreği iyi insan tamamdır. Onu da hemen anlarım” ifadelerini kullandı.