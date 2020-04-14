"GÖRÜŞMEK ÜZERE"

"TÜM DİLEKLERİN GERÇEK OLSUN"

Sevgilisi ile geçtiğimiz aylarda çekilen fotoğraflarını yayınlayan Ece'nin, "Nice mutlu senelere Buri'm! Tüm dileklerin gerçek olsun" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.