Gazetecileri bir anda karşısında gören Eda Ece, sohbet etmek için durduğu sırada, kavga edip ayrıldığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili soruları cevapsız bırakarak yürüyüşüne devam etti.

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