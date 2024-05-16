Eda Ece: Minnoşumla günler böyle geçiyor
Eda Ece, nisan ayında kucağına aldığı kızı Mina İpek ile yeni pozlar paylaştı
Giriş: 16.05.2024 - 15:32 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:32
Haziran 2023'te basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece, nisan ayında kucağına aldığı kızı Mina İpek ile yeni bir fotoğraf paylaştı. 33 yaşındaki oyuncu, kucağına aldığı kızının yüzünü göstermeden; "Mina'm, minnoşumla günler böyle geçiyor" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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