Eda Ece kimdir, kaç yaşında? Eda Ece'nin hayatı ve biyografisi

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Güzel oyuncu Yasak Elma dizisinde oynadığı karakterle uzun bir süre gündemde kalmayı başarmıştır. Menajer Tümay Özokur tarafından keşfedilmesiyle birlikte televizyon dünyasına adım atmıştır. Eda Ece kaç yaşında, Eda Ece kimdir, Eda Ece nereli, Eda Ece hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Eda Ece Kaç Yaşında?

20 Haziran 1990 yılında doğan Eda Ece 33 yaşındadır.

Eda Ece Kimdir?

Eda Ece Tuncer (evlilik öncesi soyadı Uzunalioğlu; d. 20 Haziran 1990, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıtlı olmuştur. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır.

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Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde oynamaktaydı. Dizilerde ilk başrol deneyimini, Pis Yedili (2011-2014) adlı dizideki rolü ile yaşamıştır. Daha sonra Beni Böyle Sev (2013-2014) ve İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) dizilerinde oynamıştır. Son olarak ise, 2018-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma'da rol almıştır. Ece, dizilerin dışında film projelerinde de yer almıştır. Filmlerdeki ilk başrolü Kızım İçin'deki (2013) rolüdür. Daha sonra Kocan Kadar Konuş (2015), Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016), Yol Arkadaşım (2017), Deliha 2 (2018) gibi filmlerde oynamıştır.

Yüksek izlenmeler alan diziler ve filmlerde oynamış olan Eda Ece'nin, yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinden ve dizilerden ödülleri bulunmaktadır.

Eda Ece Nereli?

Eda Ece aslen Rize, Trabzon ve Rusya kökenlidir.

Eda Ece Hayatı

Hayatı Ve Eğitimi

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası elektrik mühendisi, annesi ev hanımıdır. 3 kız çocuklu ailenin en küçüğüdür. Ablalarından biri haber spikeri, diğeri ise avukattır. Aslen Rize, Trabzon ve Rusya kökenlidir. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi.

Kariyer Öncesi

13 yaşındayken Heygirl dergisine kapak olmuştur. Bilgi Üniversitesi Psikoloji'ye devam ederken bir süreliğine Amerikan Hastanesinde staj yapmaya başladı. Stajını yaptığı bir sırada, hastanede Operator Room adında bir galeri olduğunu öğrendi. Galerinin küratörü Ekrem Yalçındağ ile tanıştı ve o galeride onunla birlikte orada açılan birkaç sergide çalıştı. Daha sonra Yalçındağ, Ece'yi Dreamart adındaki bir galeriye götürdü. Orada gönüllü olarak çalışmaya başladı ve ara ara yurt dışı fuarlarına gitti. Orayı çok sevdiğini söyleyen ve orada birçok yeni kişi tanımış olan Eda Ece, bir süre bu galeride çalışmaya devam etti.

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2002-2011: Profesyonel Kariyeri Öncesi

Eda Ece, profesyonel televizyon kariyeri başlamadan önce bazı dizilerde küçük rollerde oynamıştır. 2002 yılında Mihriban'da, 2004 yılında Hayat Bilgisi ve Aşkın Mucizeleri'nde, 2009 yılında Bez Bebek'te ve 2011 yılında Adını Feriha Koydum'da oynamıştır.

2011-2015: Profesyonel Kariyerinin Başlangıcı, Pis Yedili Ve Beni Böyle Sev

Üniversite zamanında oynadığı bir tiyatro oyununda, Şişli Terakki'deki tiyatro öğretmeninin menajer arkadaşı Tümay Özokur onu izledi ve oyunculuğunu çok beğendi. Bunun üzerine Eda Ece ile çalışmak istedi ve Ece, Özokur'un o dönem açtığı Portakal Ajansı adlı ajansa üye oldu.

O zamanlar Dreamart galerisinde çalışan Ece, ajansa kayıtlı olmasına rağmen iş yapmıyordu. Bir gün menajeri Tümay Özokur ile onun Gani Müjde'nin tasarladığı Pis Yedili için cast alımı yaptığı bir dönemde Bağdat Caddesi'nde karşılaştı. O sırada Özokur, ona "Senin gibi bir oyuncu arıyorlar, sarışın ama aklı başında, harbi, Cimbom lakaplı. Seni bir Gani Müjde’yle tanıştırayım." dedi. 2 gün sonra Özokur, Ece'yi aradı ve ona "Cimbom diye bir rol var. Seni önerdim, hemen gel." dedi. Bunun üzerine Ece, Cimbom'u oynamak için seçmelere katıldı. Daha önce başrol oyuncusu olarak seçilen Kadir Doğulu ile karşılıklı oynadıktan sonra, seçmeleri geçerek diziye dâhil oldu.

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Böylece 25 Ekim 2011'de başlayan dizide Kadir Doğulu ve Ayşegül Aldinç ile ilk başrolünü oynadı. Bu dizi ile tanınırlığı artmıştır. Cimbom karakterinin birçok hayranı oldu. Bir röportajında bu karakter için kahverengi olan saçlarını sarıya boyadığını söyledi. Başka bir röportajda ise setin ilk zamanlarında biraz bocaladığını ve karaktere alışmasının biraz uzun sürdüğünü söyledi. Dizi, 24 Haziran 2014 tarihinde yapım şirketindeki maddi sıkıntılar sebebiyle final yapamadan yayından kaldırıldı. Ece, dizideki performansıyla 2013 yılında 4. Ayaklı Gazete Ödülleri'nde Yılın En İyi Gençlik Dizisi Kadın Başrol Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. 2013 yılında Kızım İçin adlı sinema filminde başrol olarak oynadı. Pis Yedili bittikten sonra 2013 yılında TRT 1'de başlayan ve kendisinin 2014 yılında kadrosuna dâhil olduğu Beni Böyle Sev dizisinde "Zeyno" karakterini canlandırdı. 2015 yılında ise diziden ayrıldı.

2015-2017: Kocan Kadar Konuş, Mahrumlar, Görümce, İlişki Durumu: Karışık Ve Yol Arkadaşım

2015 yılında Kocan Kadar Konuş ve 2016'da devamı olan Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmlerinde Ceren rolünü oynadı. Aynı yıl İsmail Hacıoğlu ve Ayşen Gruda ile birlikte Mahrumlar adlı televizyon filminde, Gupse Özay ve Buğra Gülsoy ile Görümce filminde rol aldı. 2015 ve 2016 yılları arasında, başrollerinde kendisi, Berk Oktay, Seren Şirince ve Pamir Pekin'in yer aldığı ve Show TV'de yayımlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide "Elif Güvener" karakterini canlandırdı. 2017 yılında ise Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul ve Yol Arkadaşım olmak üzere 2 filmde yer aldı.

2018-Günümüz: Deliha 2, Yasak Elma, Maske Kimsin Sen?, Disney+

2018 yılının Gupse Özay'ın yazdığı, yönettiği ve oynadığı Deliha 2 filminde oynadı. Bu filmdeki rolü ile 2019 yılında Türkiye Gençlik Ödülleri'nde En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu kategorisinde aday olarak gösterildi.

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Son olarak ise, 2018-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde başrol olarak "Yıldız Yılmaz" rolünü oynadı. Dizide Talat Bulut, Gökhan Alkan, Berk Oktay, Murat Aygen gibi oyuncularla partnerlik yapmıştır. Bu dizi aynı zamanda Ece'nin Pis Yedili'den sonra en uzun süren projesidir.

Bir YouTube röportajında gerçek hayatta insanların kendisine Yıldız olarak hitap ettiğini ve artık o karakterle tanındığını söylemiştir. Dizi, 30'dan fazla ülkede yayımlanmaktadır, özellikle Latin Amerika'da ve Orta Doğu'da büyük ilgi görmektedir. Eda Ece, bu diziyle 2019 yılında 3. Kariyer Onursal Ödülleri'nde Yılın En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu Ödülü'nü, 2021 yılında Altier Academy öğrencileri tarafından yapılan anket sonucunda Altier Academy Moda Ödülleri'nde Yılın En Stil Kadın Oyuncusu Ödülü'nü ve 2022'de Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen Face To Fest Ödül Töreni'nde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. Yine, bu diziyle 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ve 6. Türkiye Gençlik Ödülleri'nde En İyi Kadın Dizi Oyuncusu kategorisine aday olarak gösterildi.

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2020'de Zeynep Çamcı'nın yazdığı ve yönettiği Feride adlı filmde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2022 yılının başında Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol ile beraber, birçok ülkede yayımlanan The Masked Singer'ın Türkiye uyarlaması olan Maske Kimsin Sen? yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Yarışmada kullanılan maskelerin çocukları olumsuz etkilediğine ilişkin tepkiler ve yarışmanın satanizm ve paganizm ritüelleri ile dolu olduğu iddiaları nedeniyle Maske Kimsin Sen? RTÜK tarafından incelemeye alınmış ve 12 Şubat'ta sona ermişti.

Programa yapılan eleştirilere karşı Ece, twitter hesabından "Maske Kimsin Sen, tüm dünyada olan bir yarışma formatı. 'Masked Singer'ın yayımlandığı ülkeler ekte. Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır da dâhil." ifadelerini kullandı. Yarışmanın final bölümünde ise "Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan’da bile 3 ya da 4. sezonda. Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü. Çünkü dansın, eğlencenin, şarkının, mutluluğun olduğu bir yarışmaydı. İçinde başka da hiçbir şey yoktu. Sadece seyirciye bir görsel şölen sunmak, bu can sıkıcı günlerde, farklı formatlar görmek, çok güzel bir fikirdi. Ben şahsen yaptığım işten gurur duyuyorum. Çok sevdik maskeyi biz. Çok üzülüyorum şu anda bittiği için." dedi. Türkiye'ye 14 Haziran 2022 tarihinde gelen dijital platform olan Disney+'ın marka elçisi oldu.

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Yasak Elma'daki "Yıldız" karakterinin Disney+ tarafından, dizi bittikten sonra, bir filmi yapılacağı ve kendisinin de bu filmde oynayacağı açıklanmıştır.

Kişisel Hayatı

Ece, 2019 yılından beri basketbolcu Buğrahan Tuncer ile birliktedir. Çift, 21 Haziran 2023 tarihinde evlenmiştir.

Rol Aldığı Diziler

2002 - Mihriban

2004 - Hayat Bilgisi

2009 - Bez Bebek

2011 - Adını Feriha Koydum

2011-2014 - Pis Yedili

2014-2015 - Beni Böyle Sev

2015-2016 - İlişki Durumu: Karışık

2018-2023 - Yasak Elma

Rol Aldığı Sinema Filmleri

2010 - Mahpeyker: Kösem Sultan

2013 - Kızım İçin

2015 - Kocan Kadar Konuş

2016 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2016 - Görümce

2016 - Mahrumlar

2017 - Dede Korkut Hikayeleri: Bamsı Beyrek

2017 - Yol Arkadaşım

2017 - Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul

2018 - Deliha 2

2020 - Feride

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