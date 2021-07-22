Geçtiğimiz haftalarda ABD'ye giden Eda Ece, Türkiye'ye döner dönmez soluğu Ege sahillerinde aldı. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan oyuncu, zaman zaman doğal güzelliğini gözler önüne seriyor. Eda Ece, önceki gün de makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 31 yaşındaki Ece'nin gönderisi 250 bin beğeni aldı.