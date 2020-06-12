Gönlünüzden gelen neyse o, az ya da çok. Bunun ne kadar olduğuyla hiçbir ilgisi yok. Benimle beraber kanser tedavisi görenleri mutlu etmek isterseniz çok sevinirim. 'İyi ki doğdun' der annem ama benim doğmam değil, önemli olan; bu hayatta birbirimize destek olmak.