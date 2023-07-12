Ed Westwick, tatil için Bodrum'u seçti

Ed Westwick'in 2018'de ayrıldığı ABD'li oyuncu Jessica Michel Serfaty , 2019'da aşk yaşadığı iş insanı Kaan Günay ile birlikte Bodrum'da tatil yapmıştı. Serfaty ile Günay, birlikteliklerinin 6'ncı ayında nişalandı. Ne var ki 2021'de evlilik hazırlıkları yaptıkları dönemde sürpriz bir kararla ayrıldı.