Ed Westwick, tatil için Bodrum'u seçti
Ed Westwick, kendisi gibi oyuncu eşi Amy Louise Jackson ve oğluyla birlikte tatil için Bodrum'u seçti. Ünlü İngiliz oyuncu, kiraladığı tekneyle Bodrum'un koylarını keşfetti
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Ed Westwick...
'DarkGame', 'Romeo & Juliet', 'Enemy Lines', 'Last Fight' gibi filmlerde rol alan İngiliz oyuncu, Türkiye'ye geldi.
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Ed Westwick, kendisi gibi oyuncu eşi Amy Louise Jackson ve oğluyla birlikte tatil için Bodrum'u seçti. Ed Westwick, kiraladığı yatla Cennet Koyu'na demirledi.
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Amy Louise Jackson...
2013'te bir derginin yaptığı ankette 'En Çok Arzulanan Kadınlar' listesinde yer aldı.
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Amy Louise Jackson, 2009'da dünya gençler güzellik yarışması olan Miss Teen World'de birinci olduktan sonra 15 yaşında modelliğe başladı. 2010'da başladığı oyunculuk kariyerinde bugüne kadar 16 filmde rol aldı.
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Ed Westwick ile Amy Louise Jackson, Cennet Koyu'ndaki zamanlarını teknede geçirmeyi tercih etti.
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Ed Westwick, bir süre sonra Cennet Koyu'ndan ayrılarak Bodrum'un diğer koylarını keşfe çıktı.
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Jessica Michel Serfaty...
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Ed Westwick'in 2018'de ayrıldığı ABD'li oyuncu Jessica Michel Serfaty , 2019'da aşk yaşadığı iş insanı Kaan Günay ile birlikte Bodrum'da tatil yapmıştı. Serfaty ile Günay, birlikteliklerinin 6'ncı ayında nişalandı. Ne var ki 2021'de evlilik hazırlıkları yaptıkları dönemde sürpriz bir kararla ayrıldı.