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Ed Sheeran: Taylor Swift'i mekanda kimse tanımadı! - Magazin haberleri

Ed Sheeran: Taylor Swift'i mekanda kimse tanımadı!

Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında gösterilen Ed Sheeran, meslektaşı Taylor Swift'i Birleşik Krallık'ın Suffolk kentindeki bir bara götürdüğünü ancak şarkıcıyı kimsenin tanımadığını itiraf etti

13.09.2021 - 11:08 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz yıl kızı Lyra Antartika'yı kucağına alarak ilk kez babalık sevincini yaşayan Ed Sheeran, kendisi gibi şarkıcı olan arkadaşı Taylor Swift ile bir anısını anlattı.

  • KISS Breakfast isimli programa katılan Sheeran, Swift ve Stormzy gibi birkaç ünlü arkadaşını Birleşik Krallık'ın Suffolk kentindeki bir mekana götürdüğünde aldığı tepkilerden bahsetti.

  • "ONUN KİM OLDUĞUNU ÇIKARAMADILAR"

    Ed Sheeran, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    Stormzy'yi büyüdüğüm bölgedeki bir bara götürdüm ve oradakilerin Stormzy'yle eğlenmeye çalıştığı seferlerden biriydi fakat sonunda 'Ah hayır lütfen bunu söylemez misin' şeklinde bitmişti. Oraya bir keresinde Taylor'ı da götürdüm fakat kimse onun kim olduğunu çıkaramadı. Bir hafta sonra barın arka tarafındaki biri, 'Geçen hafta buraya Taylor Swift'i mi getirdin?' diye sordu.

  • "HERKESTEN DAHA İYİSİNİ YAPMALISINIZ"

    Yeni albümünden 'Shivers' isimli parçayı 10 Eylül'de yayımlayan müzisyen, bu kadar çok sanatçı varken yeni şarkılar yapma konusunda hissettiği baskıdan da söz etti.

    Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında gösterilen Ed Sheeran, "Temelde herkesten daha iyisini yapmalısınız ve sonra herkesten daha iyisini yapandan da daha iyisini yapmalısınız!" diye konuştu.

    Sheeran yakın zamanda dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'le işbirliği yapmış ve Permission to Dance parçası epey ilgi görmüştü.

  • BABA OLMUŞTU

    Öte yandan 2019 yılında Cherry Seaborn ile nikah masasına oturan 30 yaşındaki şarkıcı Ed Sheeran, geçtiğimiz yıl eylül ayında baba olmuştu. Çift, kızlarına Lyra Antartika ismini vermişti.

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