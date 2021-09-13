"HERKESTEN DAHA İYİSİNİ YAPMALISINIZ"

Yeni albümünden 'Shivers' isimli parçayı 10 Eylül'de yayımlayan müzisyen, bu kadar çok sanatçı varken yeni şarkılar yapma konusunda hissettiği baskıdan da söz etti.

Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında gösterilen Ed Sheeran, "Temelde herkesten daha iyisini yapmalısınız ve sonra herkesten daha iyisini yapandan da daha iyisini yapmalısınız!" diye konuştu.

Sheeran yakın zamanda dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'le işbirliği yapmış ve Permission to Dance parçası epey ilgi görmüştü.