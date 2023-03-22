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Eczacıbaşı yarın final bileti için sahaya çıkacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya temsilcisi Developres'i konuk edecek

Giriş: 22.03.2023 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
Eczacıbaşı yarın final bileti için sahaya çıkacak
AA

Turuncu-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Polonya'da karşılaştığı rakibini 3-1 mağlup ederek yarı final için avantaj sağladı. Eczacıbaşı Dynavit, sahasında oynayacağı maçı 3-2 kaybetse dahi yarı final biletini alan taraf olacak.

Turuncu-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, takım kaptanı Tijana Boskovic 28 sayıyla yıldızlaşmış ve mücadelenin en değerli oyuncusu seçilmişti.

E Grubu'nda çıktığı 6 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

Polonya ekibi Developres ise A Grubu'nda 6 maçta 4 galibiyetle 2. sırayı aldı ve play-off turunda Fransa'nın Volero Le Cannet takımını eleyerek Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

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