AA

Turuncu-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Polonya'da karşılaştığı rakibini 3-1 mağlup ederek yarı final için avantaj sağladı. Eczacıbaşı Dynavit, sahasında oynayacağı maçı 3-2 kaybetse dahi yarı final biletini alan taraf olacak.

Turuncu-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, takım kaptanı Tijana Boskovic 28 sayıyla yıldızlaşmış ve mücadelenin en değerli oyuncusu seçilmişti.

E Grubu'nda çıktığı 6 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

Polonya ekibi Developres ise A Grubu'nda 6 maçta 4 galibiyetle 2. sırayı aldı ve play-off turunda Fransa'nın Volero Le Cannet takımını eleyerek Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

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