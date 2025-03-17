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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş dönemi sona erdi! - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş dönemi sona erdi!

        Eczacıbaşı Dynavit, Ferhat Akbaş ile yollarını ayırdı ve sezon sonuna kadar Hüseyin Doğanyüz ile yola devam edileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:20 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:20
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        Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş dönemi sona erdi!
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        Eczacıbaşı Dynavit, başantrenör Ferhat Akbaş'ın Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı'ndaki görevi nedeniyle sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

        Eczacıbaşı Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörlüğü görevini üstlenen, görevi süresince kulübümüz adına büyük emekler vermiş; 2021-22 CEV Cup şampiyonluğu, 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı göstermiş Ferhat Akbaş ile yapılan görüşmeler sonucunda Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı’ndaki görevi nedeniyle sözleşmemizin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine karar verilmiştir." denildi.

        Akbaş'a yeni kariyerinde başarılar dilenen açıklamada göreve Hüseyin Doğanyüz'ün getirildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

        "Ferhat Akbaş’a, kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder; tarihinde ilk kez yabancı bir antrenör tarafından çalıştırılacak Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı'nda alacağı başantrenörlük görevinde ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz. Takımımızın başına sezon sonuna kadar Türk Voleybol'una önemli ve başarılı katkılarda bulunan altyapı teknik koordinatörümüz Hüseyin Doğanyüz getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."

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