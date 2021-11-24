

Mücadelenin en skorer ismi 13 sayıyla Hande olurken, Heyrman 10 sayı ile onu takip etti. Eczacıbaşı Dynavit´li oyuncular toplamda 11 blok sayısı kazanarak rakibine üstünlük kurdu.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Volodymyr Paievskyi (UKR), David Cormie (SCO)

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Adams, Merve, Saliha, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Fatma, Zeynep

ZELEZNICAR LAJKOVAC: Perovic, Uzelac, Savicevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Ivanovic, Markovic

SETLER: 3-0 (25-16, 25-21, 25-13)

SÜRE: 70 dakika (25, 24,21)