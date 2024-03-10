Eczacıbaşı Dynavit: 0 - Vakıfbank: 3 | MAÇ SONUCU
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.
Giriş: 10.03.2024 - 22:32 Güncelleme: 10.03.2024 - 22:32
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0'lık skorla mağlup etti.
Bu sonuçla Vakıfbank 24. maçında 22. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise 2. kez yenildi. İki takımın da puanları 64'te eşitlendi.
Müsabakada sakatlanan Jack-Kisal oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
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