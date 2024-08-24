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        Haberler Gündem Eğitim Ecem öğretmen, yaz tatilinde köy okulunun eksiklerini gideriyor, hasta öğrencisine evde eğitim veriyor

        Ecem öğretmen, yaz tatilinde köy okulunun eksiklerini gideriyor, hasta öğrencisine evde eğitim veriyor

        Hakkari'de görev yaptığı köy okulunu personelin desteğiyle boyayıp eksiklerini tamamlayan sınıf öğretmeni Ecem Ulussever, rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören eski öğrencisine ders anlatarak yaz tatilini değerlendiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:15 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:23
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        Yaz tatilinde köy okulunun eksiklerini gideriyor, hasta öğrencisine evde eğitim veriyor
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        İlk görev yeri olan merkeze bağlı 6 derslikli Bay Köyü İlkokulu'nda 5 yıldır görev yapan Ulussever, Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirdikten sonra kente gelerek okulu yeni döneme hazırlamak için çalışma başlattı.

        Öğrencilerin daha nezih ortamda ders alması için kolları sıvayan Ulussever, Milli Eğitim Müdürlüğünden temin ettiği malzemeler ve okul personelinin yardımıyla sınıfları ve koridorları boyadı, temizlik yaptı.

        Zamanının büyük bölümünü okulda ve köy sakinleriyle geçiren Ulussever, bu süreçte bağırsağındaki rahatsızlık nedeniyle "Evde Eğitim Uygulaması" kapsamında 2 yıl ders verdiği Vali Mehmet Lütfullah Bilgin Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Alican Özbay'ın eğitimiyle de yakından ilgilendi.

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        Fedakar öğretmen, sık sık evine gittiği Özbay'a eksik olduğu konularda ders anlattı, eski öğrencisinin başarısını artırmak için motivasyonunu artırdı.

        Atandığı günden bu yana öğrencilerin eğitimiyle yakından ilgilenen Ulussever, ailelerinden biriymiş gibi yaşadığı köylülerin sıkıntılarıyla da ilgilenerek gönüllerine dokunuyor.

        Ulussever, okula 2020'de atandığını, 2 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra müdür olarak görevine devam ettiğini söyledi.

        Bayram tatilinin ardından köye döndüğünü belirten Ulussever, okulun boyasını, tadilatını, gerekli eksiklerini tamamlayıp yeni sezona hazır hale getirmek istediğini dile getirdi.

        Öğretmenliğin ihtiyaç anında el uzatabilmeyi gerektirdiğini anlatan Ulussever, "Ben de bunu içimden gelerek ve keyifle yapıyorum. Boya yapmaktan da çok keyif aldım. Büyük eksiklerimizi tamamladık. Ufak işlerimiz kaldı. Onları da sezon başlamadan tamamlamayı planlıyoruz. Öğrencilerimizi en güzel ortamda geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Köylülerle artık aile gibi olduk. Sağ olsunlar. Onlar da beni kızları gibi bağırlarına bastılar. Ben de onları ağabeylerim, ablalarım gibi görüyorum. Atandıktan 2 ay sonra okula çok alıştığımı hissetmiştim. Bunu sağlayan buranın halkıdır. Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        "YAZ TATİLİNİ BURADA GEÇİRMEKTEN ÇOK MEMNUNUM"

        Köyde huzur bulduğunu, çok mutlu olduğunu vurgulayan Ulussever, şunları kaydetti: "Burada evde eğitim gören öğrencimiz Alican Özbay'a da geride olduğu konularda destek olmaya çalışıyorum. Alican benim için çok değerli bir öğrenci. Her fırsatta ona zaman ayırmaya çalışıyorum. İki sene evde eğitim verdikten sonra ortaokula geçti. Başka okulda olsa da onun eksikleri için her zaman buradayım. Bunu severek ve gönüllü olarak yapıyorum. Bu ailenin benim gönlümde yeri çok farklı. Alican'ın annesi öz ablam gibi. Alican da öğrencimden ziyade kardeşim gibi oldu. Köylülerle hep iç içeyiz. Buraya alışmamda en büyük vesile onların misafirperverliği ve cana yakınlıkları oldu. Yaz tatilini burada geçirmekten çok memnunum."

        Alican Özbay da bağırsaklarındaki rahatsızlığı nedeniyle okula gidemediğini belirterek, "Ecem öğretmen de eve gelip bana ders veriyor. O çok iyi bir öğretmen. Onu çok seviyorum. Şu an tatil ama o bana ders veriyor. Öğretmenim olduğu için çok şanslıyım. Bana verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

        Anne Naime Özbay da oğlunun rahatsızlığından dolayı evde eğitim aldığını, Ecem öğretmenin 5 yıldır onunla ilgilendiğini anlattı.

        Özbay, "Çok değerli bir öğretmen. Onunla çok iyi vakit geçiriyoruz. Eve gelmediğinde kendimizi boşlukta hissediyoruz. Benim kardeşim gibi. Onu çok seviyoruz. Oğlum 63 ameliyat oldu. Tedavisi hala sürüyor. Yaşı ilerledikçe inşallah bu hastalığı yeneceğiz. Yeni okulundaki öğretmenleri de oğluma çok yardımcı oluyor. Hepsine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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