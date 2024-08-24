Jose Mourinho'dan Çaykur Rizespor maçı öncesi Fred kararı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
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Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak.
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FRED'İN SAKATLIĞI GEÇTİ
Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred Rodrigues, takıma döndü. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı.
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in yanı sahadaki yerini alması bekleniyor.
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TEK EKSİK MERT HAKAN
Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak. Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
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İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
- 8
Livakovic
- 9
Osayi
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- 10
Çağlar
- 11
Djiku
- 12
Oosterwolde
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- 13
İsmail
- 14
Fred
- 15
Tadic
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- 16
Szymanski
- 17
Maximin
- 18
En-Nesyri (Dzeko)
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