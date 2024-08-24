"AHISKA TÜRKLERİNİ BÖLGEYE VE TÜRKİYE'YE TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Türkiye Temsilcisi İbrahim Agara, dünya çapında Ahıska Türklerinin sayısının 650-700 bin olduğunu belirterek, "İnsanlarımızın bir kısmı 80 sene önce sürgüne maruz kalmış ve bugün 9 ülkede yaşamlarını sürdürmekte. Bu insanların bir kısmı 2022'de savaştan dolayı Ahlat'a yerleşti. Şu anda Ahlat'ta 218 ailemiz mevcut. Onların desteğiyle çadırımızı açtık. Burada Ahıska Türklerini bölgeye ve Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.