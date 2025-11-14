Habertürk
        Ecem Karavus: Kasımda denize girmek çok acayip - Magazin haberleri

        Ecem Karavus: Kasımda denize girmek çok acayip

        Ecem Karavus, kasım ayında Fethiye'de deniz keyfini sürdürüyor; 23 derecelik denizde yüzüp güneşin keyfini çıkardığı anları sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 18:48 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:48
        Ecem Karavus için deniz tatili sezonu bitmiş değil. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Fethiye tatiline çıkarak denize girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

        Tatiline hız kesmeden devam eden Ecem Karavus, yeniden denize girdiği ve güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

        23 derecede denize giren Ecem Karavus, bu kez paylaşımlarına; "Kasımda denize girmek çok acayip" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Ecem Karavus

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa