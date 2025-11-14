Ecem Karavus: Kasımda denize girmek çok acayip
Ecem Karavus, kasım ayında Fethiye'de deniz keyfini sürdürüyor; 23 derecelik denizde yüzüp güneşin keyfini çıkardığı anları sosyal medyada paylaştı
Ecem Karavus için deniz tatili sezonu bitmiş değil. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Fethiye tatiline çıkarak denize girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Tatiline hız kesmeden devam eden Ecem Karavus, yeniden denize girdiği ve güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.
23 derecede denize giren Ecem Karavus, bu kez paylaşımlarına; "Kasımda denize girmek çok acayip" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram