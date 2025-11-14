Habertürk
        Haberler Magazin Ece Vahapoğlu: İki aydır kanserle mücadele ediyorum

        Ece Vahapoğlu: İki aydır kanserle mücadele ediyorum

        Sunucu Ece Vahapoğlu, rektum kanserine yakalandığını açıkladı; "Hayatım bir süredir tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 14:24 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:59
        "İki aydır kanserle mücadele ediyorum"
        Ece Vahapoğlu, iki aydır rektum kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Bir açıklamada bulunan Vahapoğlu, sözlerine; "Bunu nasıl paylaşacağımı bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için ne kadar hassas bir dönem olsa da kendim yazarak açıklamayı uygun buldum" ifadeleriyle başladı.

        "HAYATIM İKİ AYDIR TEDAVİLER ARASINDA GEÇİYOR"

        Ece Vahapoğlu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.

        "ÜÇÜNCÜ KEMOTERAPİ BU HAFTA TAMAMLANDI"

        Çok şükür üçüncü kemoterapi bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat, ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın.

        Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz. Rektum kanseri, rektum bölgesindeki hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi sonucunda meydana gelen bir kanser türüdür.

        #Ece Vahapoğlu
        #rektum kanseri

