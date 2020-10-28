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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ece Sükan, geçtiğimiz gün arkadaşı Arzu Kaprol ile birlikte maskesiz bir şekilde yürürken görüntülendi. Sükan, muhabirleri fark edince maskesini taktı.

Ece Sükan, "Tenis, maçından çıktım. Tenisi çok seviyorum ve vakit buldukça tenis oynuyorum. Tenis, oynarken de sosyal mesafeyi tabi ki koruyor ve birbirimize çok yaklaşmıyoruz" dedi.

Sükan, daha sonra ilerleyen saatlerde Bebek'te arkadaşlarıyla buluştu.