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Sosyetik güzel Ece Sükan, önceki gün bir dargın bir barışık aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Uğur Güven ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

İlişkilerine bir şans daha veren ikili, öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde baş başa yemek yiyip, keyifli bir sohbete daldı. Yaklaşık iki saat kaldıkları restorandan ayrıldıktan sonra meydan katında bulunan mağazaları gezen çift, aralarında buzları eritti.