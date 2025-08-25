Ece Sükan'dan gün batımı pozu
Tatilde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Ece Sükan, gün batımında çektirdiği bikinili fotoğraflarını yayımladı
Giriş: 25.08.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.08.2025 - 11:07
Yaz mevsiminin keyfini çıkaran oyuncu Ece Sükan, birçok ünlü isim gibi soluğu tatil beldesinde aldı.
Tatiline dair kesitleri sosyal medya hesabından yayımlayan Ece Sükan, gün batımında objektif karşısına geçti.
Denizde dalgaların arasında bikinili poz veren Ece Sükan, keyifli anlarını da takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımlarda Ece Sükan, saçlarını denizde ıslatıp sağa sola savurdu.
