Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ece Seçkin’den Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye destek mesajı - Magazin haberleri

        Ece Seçkin’den Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye destek mesajı

        Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada iki sanık için 24'er yıl hapis istendi. Duruşmayı takip eden şarkıcı Ece Seçkin, "5 duruşma içinde yaşadığımız en zor ve bizi duygusal olarak en çok yıpratan duruşma bugündü" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 23:47 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ece Seçkin'den destek mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını sundu. Birleştirilen dosya kapsamında, yaşı küçük sanıklar U.B. ve B.B’nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24’er yıl hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'çocuğu kasten öldürmeye yardım' suçundan ceza verilmesi istendi.

        Davayı yakından takip eden ve Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’ye her fırsatta destek veren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, duruşma sonrası sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

        REKLAM

        Seçkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "5 duruşma içinde yaşadığımız en zor ve bizi duygusal olarak en çok yıpratan duruşma bugündü. Tansiyon hiç düşmedi, özellikle duruşma aralarında yaşanan gerilimler Yasemin’in 4 sanıkla yüzleşmesi nedeniyle çok ağır geçti. Ama ben Ahmet’in annesinin bu mücadelesini gördüğünü ve onunla gurur duyduğunu hissediyorum.

        Ne yazsam, ne söylesem bugüne dair hislerimi anlatmaya yetmeyecek. Yasemin, dünyanın en güçlü kadınısın. İyi ki benim ablamsın, iyi ki Ahmet’in annesi sensin. Bu acıya bu metanetle dayanabilecek çok az insan var. Mücadelenin önünde saygıyla eğiliyorum, seni çok seviyorum. Yavruna ve sana verdiğim sözü tutacağım; ölene dek yanındayım."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mattia Ahmet Minguzzi
        #Yasemin Akıncılar Minguzzi
        #Ece Seçkin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        Habertürk Anasayfa