Ece sözünü tuttu!

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Popçu Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini geçtiğimiz hafta gerçekleştirmişti. Çift, Beykoz'daki bir mekanda hayatlarını birleştirmişti.

SÖZÜNÜ TUTTU

Seçkin, düğününden sonra hediye edeceğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini dün akşam İzmir konserinin ardından hayranına armağan etti. Ünlü şarkıcı, sekiz hafta sonra dünyaevine girecek olan 25 yaşındaki Nurten adlı hayranıyla buluşma gününde duygusal anlar yaşadı.

"SANA ŞANS GETİRSİN"

Vücut ölçüleri olarak Ece Seçkin'i anımsatan ve gelinliği giydikten sonra aynadan gözlerini alamayan genç kız, mutluluğunu gizleyemedi.

Ünlü şarkıcı ise heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı. Seçkin, "Nurten bana haftalar önce ulaşmıştı. Hayalindeki gelinliği üstümde görünce çok heyecanlanmış. Vücut ölçülerini ve fotoğraflarını bana yolladı ve dün İzmir konserime geldi. Hakikaten bana bu kadar benzeyen bir gelin adayını görmek benim için de heyecan verici oldu. Güle güle giy Nurten. Bu gelinlik sana şans getirsin, hayatın boyunca mutlu ol. Diğer gelinliğim ise 15 Ekim’de İstanbul konserimde yeni gelin adayına gidecek. Konsere gelecekler bana yazsın ve fotoğraflarını yollamayı unutmasın." ifadelerini kullandı.

"GELİNLİKLERİM BENİ YANSITIYOR"

Şarkıcı, gelinlikleriyle ilgili, "Öncelikle düğünümde bu kadar güzel gelinlikler giydiğim için çok şanslıyım. Gelinliklerin hepsi beni yansıtıyor. Gelinliklerden biri için çok sıra dışı diyebilirim. Diğer gelinliklerimde ise daha prenses bir Ece Seçkin var. Özellikle sıra dışı olarak tanımladığım gelinliğim, alışık olduğunuz çılgın ve şaşırtıcı Ece'yi yansıtıyor." demişti.

"HAYATIMIN AŞKIYLA SONSUZLUĞA İMZA ATTIK"

Ece Seçkin, düğün öncesi, "Normal şartlarda kaosa ve kalabalığa alışığım. Çok rahat olurum diye düşünüyordum ama gerçekten bu heyecan hiçbir şeye benzemiyormuş. Çok mutluyum hayatımın aşkıyla sonsuzluğa imza attık. Bu duyguyu yaşamak isteyen herkese kısmet olur inşallah." sözleriyle duygularını dile getirmişti.

EVLİLİK TEKLİFİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Üç yıl önce tatil için sevgilisiyle birlikte Güney Afrika'ya giden Ece Seçkin, Çağrı Terlemez'in kendisine bir kabilenin ortasında yaptığı evlilik teklifiyle adeta havalara uçmuştu.

"RÜYA GİBİYDİ"

30 yaşındaki ünlü şarkıcı, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Sanıyorum ki dünyanın en çılgın evlenme tekliflerinden biriydi bu ve ayaklarımın yerle temasını altüst etti… Sonsuzluğa gitmesini hayal ettiğim tereddütsüz bir 'evet' çıktı ağzımdan! Bütün bu sürpriz ve yaşadığım heyecan sanki rüya gibiydi. Ne hissettiğimi anlatmama bence gerek yok, gözlerimden belli olmuş zaten ve tekrar seninle çıktığımız bu yolculuğa, gerçek aşka, saf sevgiye ve sana… Bir an bile düşünmeden EVET!