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Nişanlısı Çağrı Terlemez ile aşk pozlarının sosyal medya hesabından yayınlayan Ece Seçkin, bu kez Terlemez'in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

2018 yılında Çağrı Terlemez ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Seçkin, Terlemez'e doğum gününde unutamayacağı bir sürpriz yaptı.

Şarkıcı, "İyi ki doğdun. Seni seviyorum" notu ile nişanlısı ile romantik pozunu yayınladı.

Seçkin, nişanlısının memleketi Sinop'a giderek, Akgöl'de verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.