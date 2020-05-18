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Model Larissa Gacemer, önceki gün takipçilerinden gelen, "Neden çocuğunuz yok?" şeklindeki sorulara isyan etmiş, ve Instagram'dan yayınladığı bir videoda "Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" ifadelerini kullanması üzerine birçok ünlü isim, Gacemer'e destek vermişti.

Bu isimlerden biri olan Ece Seçkin de, sessizliğini bozarak Siber Zorba Olma Farkına Var hashtag'i ile konuya dikkat çekti.

SİBER ZORBALIĞA İSYAN ETTİ

Gacemer'in yaşadığı son olay üzerine sosyal medya hesabından duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

Size ne! Elinde bir klavye ile herkesi her şeyle yargılama, her hakareti etme, sözlü saldırıyla siber zorbalık yapma hakkını kendinde görenlere bu sözüm. Size ne! Bugün Larissa'nın yapmak zorunda kaldığı açıklama beni üzdü. Sosyal medya neden bu kadar korkunç bir hal aldı bilmiyorum.

"İNSANLARIN NE YAŞADIĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Bir çifti üzmeye veya böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakmaya kimsenin hakkı yok. Bazı ayarsız sosyal medya kullanıcılarının o a kafasına estiği için yazıp geçtiği yorumların söz konusu insanı aslında ne kadar incittiğinin gerçeğiyle bir daha yüzleştim. Ben de dahil bu baskıya dayanıyor gibi görünüp içten yaralanan insanların ne yaşadığını bilemezsiniz.