Gacemer, çektiği videoda şu açıklamayı yaptı:

Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?', Neden çocuk yok?' gibi sorular soruyorsunuz.