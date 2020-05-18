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Larissa Gacemer'e ünlü isimler destek verdi - Magazin haberleri

Larissa Gacemer'e ünlü isimler destek verdi

2011 yılında eski basketbolcu Burak Gacemer ile evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, önceki gün takipçilerinden gelen, "Neden çocuğunuz yok?", "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti. Instagram'dan yayınladığı videoda "Çocuğum olmuyor. Allah beni böyle yaratmış" ifadelerini kullanan Gacemer'e, ünlü isimlerden destek geldi

18.05.2020 - 13:26 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Türkiye'de bir moda çekimi esnasında tanıştığı Burak Gacemer ile hayatını birleştiren model Larissa Gacemer, önceki gün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisine yöneltilen "Neden çocuğunuz yok?" şeklindeki sorulara verdiği yanıtla gündeme geldi.

  • Gacemer, çektiği videoda şu açıklamayı yaptı:
     
    Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?', Neden çocuk yok?' gibi sorular soruyorsunuz.
     
    Ben de doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış.
     
  • Larissa Gacemer'in bu paylaşımına televizyon ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim de duygu ve düşüncelerini dile getirerek çifte destek verdi. 
     
    İşte o isimler...
  • DİDEM SOYDAN
     
    Burak'ım, Larissa'm... Sizin ilk buluşmanıza şahit olmuş, Burak'ı 13 seneye yakındır tanıyan biri olarak söylüyorum ki, siz karakteriniz, insanlığınız, enerjiniz ile benzersiz iki insansınız. Keza aileleriniz de öyle. Demem o ki lütfen ama lütfen kendini bilmez, kalbi kötü hiçbir hesabı tutmayın anında bloklayın.
     
    Ayrıca kimseye ne kadar yakın olurlarsa olsunlar özelinize karışma hakkı vermeyin. Gerekirse takipçi kaybedin ama izin vermeyin. Burak'ım, sen bu ülkenin nadide evlatlarından biri Larissa'mız da hem bu ülkenin kızı hem kendi ülkesinin çiçeği... Sizi çok ama çok seviyorum.
  • ANIL ALTAN
     
    Hayattaki tek vasfı tüm gün klavye başına geçip kalbindeki kirliliği etrafa saçmaya çalışan, sevgiden bir haber, başkalarının mutsuzluğu için an kollayan bir takım insanlar için bile açıklama yapıp, örnek olmak ve farkındalık yaratma isteyişin...
     
    Sizin güzel enerjiniz kalbiniz hepimize yeter artar. İyi ki varsınız. Not: Tanıyıp, tanımadığınız, size kötü hissettiren, karışan, enerjinizi aşağa çeken kişileri instagram'dan da hayatınızdan da bloklayın.

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