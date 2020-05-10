Canım benim... Hayatının en duygusal uçuşunu bugün yaptığına eminim... Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz elbette ama bu senin için çok önemliydi.

Kaptanlığını tebrik ediyor, sana bir ömür boyu emniyetli ve sağlıklı uçuşlar diliyorum.