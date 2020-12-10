Ece Hakim, bu mesaja şu sözlerle yanıt vermişti:

Bunları yazarken keşke bu fotoğrafta gördüğünüz tüm öğrencilerin Harvard'a gelebilmek için 'neler çektiğini' de göz önünde bulundursanız. Ben Harvard'a gelmeden önce de sizin 'gereksiz' bulduğunuz aktivitelere katılıyordum, hala da katılıyorum.

Hedeflediğim okulda okuduğuma göre de, bu 'gereksiz' aktivitelerin eğitimime engel olduğunu düşünmüyorum. Ben sizin tam aksiniz görüşündeyim. Bence ben kafamı kaldırmalıyım. Herkes kafasını kaldırmalı ki yalnızca başarılı değil ama aynı zamanda mental sağlığı da yerinde bireyler var olabilsin.