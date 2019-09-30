Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, "Bir haftadır peşimde biri var. Hayran falan değil sapık diyeceğim biri. Kanala kadar geldi. Kamera görüntüleri alındı" dedi. "Makyözüme kadar çevremdekileri de telefonla arıyor" ifadelerini de kullanan Erken, şahsın arandığını ve görüldüğü yerde gözaltına alınacağını söyledi.