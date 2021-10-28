Ece Erken: İnşallah gereken ceza verilir!

DHA

Sunucu Ece Erken’in kendisini arayarak rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu tutuksuz sanık Erdal Çınar’ın ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan 1 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 54'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Ece Erken, tutuksuz sanık Erdal Çınar ve Erken’in avukatı Gökçe Sobay hazır bulundu.

"OTOPARKTA KARŞILAŞINCA ELİME SOPA ALIP AŞAĞIYA İNMİŞTİM"

Duruşmada tanık olarak konuşan Erken'in sunuculuğunu yaptığı programın yapımcısı Bilal Özbilge, “Sanık Erdal Çınar, Ece Erken’den dolayı beni de mesajları ile rahatsız etmektedir. Kendisiyle daha önceden görüşmüşlüğüm yoktur. Ben Ece Erken ile sanık Erdal Çınar’ı daha önce hiç yan yana görmedim. Ece Erken, benim yapımcı olarak hazırladığım programda sunucu olarak 8 saat çalışıyordu. Ece ile sanık Erdal Çınar arasında ilişki yoktur. Ben Ece’nin yapımcısı olarak evine giren çıkanı da bilirim. Sanığın kesinlikle Ece’nin evine girmesi söz konusu değildir. Biz Ece’nin sanıktan şikayetçi olduğuna programımızda da yer vermiştik. Ece bir kere de sanıkla otoparkta karşılaşmış, korkudan güvenliğe doğru koşmuştu. Güvenliğin bana bildirmesi üzerine ben de elime sopa alıp koşarak aşağı inmiştim. Ancak sanık gitmişti” ifadelerini kullandı.

"SANIRIM SÜREKLİ ECE'YE BASKI YAPIYORDU"

Tanık olarak dinlenen Ece Erken’in arkadaşı iş kadını Sezer Çakır, sanığın kendisine de mesajlar attığını söyleyerek, “Ece sanığı tanısaydı ben de tanırdım. Zaten Ece ile çok yakın arkadaşız. Ece, sanığın kendisini rahatsız ettiğinden bahsetti. Sanığı kesinlikle evine davet etmedi. Sanık sürekli Ece’ye baskı yapıyordu. Ece de bu durumdan çok korkuyordu” diye konuştu.

"AKLİ MELEKELERİNİN YERİNDE OLMADIĞINI DÜŞÜNMEKTEYİM"

Sanığı tanımadığını belirten müşteki Erken ise “İddiaları tamamen hayal ürünüdür. Sanık, 3 yıldır bu eylemlerini sürdürmekte, olmayan şeyleri olmuş gibi göstermektedir. Akli melekelerinin yerinde olmadığını düşünmekteyim” dedi.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Erdal Çınar, Erken’i tehdit etmediğini söyleyerek beraatını istedi.

Sanık Erdal Çınar’ı Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk ederek suç yönünden gözlem altına alınmasına gerek olup olmadığına dair rapor alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Ece Erken, “Akli dengesinin yerinde olup olmadığına karar verilecek. İnşallah önümüzdeki celse gereken ceza hakim tarafından verilir” ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Erdal Çınar’ın 11 Kasım 2020 tarihinde Ece Erken’in cep telefonundan ‘İyi akşamlar Ece hanım, müsait bir zamanda görüşebilir miyiz?’ şeklinde sesli mesaj attığı, şüphelinin daha önce de Erken’i rahatsız ettiği ve tedbir kararını ihlal ettiği için tazyik hapsi verildiği aktarıldı. Şüphelinin tedbir süresinin sona ermesinin ardından Ece Erken’i yeniden rahatsız etmeye devam ettiğinin öne sürüldüğü iddianamede, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.