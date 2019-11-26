"BU TABLODAN RAHATSIZ OLAN VARSA SAYFAMI TERK ETSİN"



Erken ise o takipçisine şu yanıtı vermişti:



Eymen'in annesinin maddi ve manevi hiçbir şeye ihtiyacı yok ama Eymen'in annesi ne yaşarsa yaşasın babasını görmeye hakkı var. Serkan 1 hafta önce aradı 'Babalık yapmak istiyorum' dedi. 'Mahkeme istediğin gibi olsun' dedi ve evladım önceliğim. Tabii ki evet dedim. Bu tablodan rahatsız olan varsa sayfamı terk edebilir. Eymen'i 4 yıldır annesi büyütüyor ve annesi hep dimdik ayakta olacak. Şimdi elti misin nesin sayfamdan bir git!