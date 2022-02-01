Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ece Erken'den yeni paylaşım: Hep yüreğimde kalacaksın!

Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz perşembe günü uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan ve zor günler geçiren Erken, yeni bir paylaşımda bulundu

01.02.2022 - 15:34 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ece Erken'in (43) yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu ve geçen yıl haziran ayında evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), hayata veda etmişti. Mahmutyazıcığıoğlu, dört gün önce İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.

  • "KEŞKE ONUN YERİNE BEN ÖLSEYDİM!"

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu, cuma günü memleketi Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Eşinin acısıyla sarsılan ve cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim!" diyerek, gözyaşı dökmüştü.

  • "YÜREĞİMİN EN DERİNİNDESİN"

    Mahmutyazıcıoğlu'nın vefatıyla zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Erken, yürek burkan gönderisinde, "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin; çıkarası yok, çıkası yok, çıkarasım yok." ifadelerini kullandı.

  • "KOCAMIN DUASINI YAPTIK"

    Ece Erken, daha önce de eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikahta çekilen bu fotoğrafını yayınlayarak gönderisine şu notu düşmüştü:

    Hayatımı kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi'ye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.

  • "SİZİN AŞKINIZ 'BİZİ ÖLÜM BİLE AYIRAMAZ'DI"

    Seren Serengil de yakın arkadaşına "Canım Allah sana sabır versin. Bir evladın var, o küçücük kalbiyle 'Annem niye ağlıyor?' diye endişelenen. Kuvvetli, sabırlı ve metanetli ol. Sizin aşkınız ve yemininiz 'Ölüm bizi ayırıncaya kadar' değildi, 'Bizi ölüm bile ayıramaz'dı bunu unutma." sözleriyle destek vermişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.