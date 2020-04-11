SEREN SERENGİL: BEN HAMİLEYKEN NEDEN YAYINLAMADINIZ?

Erken'den sonra Serengil de konuyla ilgili açıklama yaptı:

Peki siz bu adamın mesajlarını ben hamileyken, hastane odasında yatarken niye ortaya çıkarmadınız? Bana yapılan haksızlıklar için bunu o zaman niye yayınlamadınız?

Kocamın Ece'ye baktığını, onun da ona baktığını, çocuk doğurmak için ölümlerden döndüğüm, hayatımı riske attığım zaman niye yayınlamadınız, uyarmadınız... Bugün bunu yapıyorsunuz.

Hamileyken şiddet gören Seren'i ne zaman korudunuz? Ece benim arkadaşım değil, hiç de olmadı... Hatta programnda Yaşar'ı da korudu birçok kez ama ben bu linçin altında başkalarının ayıbını kapatmak için bir eylem gördüm.