11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Seren Serengil, sunucusu olduğu magazin programında Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun tartışmalı birlikteliği hakkında yorumlar yaptı.
Serengil'in açıklamalarından sonra bazı sosyal medya hesaplarından, bir dönem Ece Erken'in sunucusu olan programa, Yaşar İpek ve Seren Serengil'in konuk olduğu anlar yayınlandı.
ECE'DEN YAŞAR İTİRAFI
Yaşar İpek ile Ece Erken'in göz göze geldiği anlar dikkat çekti. İkilinin uzun uzun birbirine baktığı görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra Ece Erken, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı.
ECE ERKEN: OYUNA GELMEDİM
Yaşar İpek'in, Seren Serengil çocuğunu düşürdüğü zamanlarda kendisine mesaj attığını söyleyen Ece Erken, şunları söyledi:
Instagram'dan paylaştığım bir fotoğrafa, 'Dünyanın en güzel annesi' yazıp bir de kalp koydu. Görür görmez Seren'i aradım. Seyhan Soylu çıktı telefona.
Hemen sildim ve engelledim, oyuna gelmedim. Hiçbir kadının canını bilerek isteyerek yakmadım. Artık başkalarının bilerek yaptıkları pislikleri örtmek beni kullanmasın.
SEREN SERENGİL: BEN HAMİLEYKEN NEDEN YAYINLAMADINIZ?
Erken'den sonra Serengil de konuyla ilgili açıklama yaptı:
Peki siz bu adamın mesajlarını ben hamileyken, hastane odasında yatarken niye ortaya çıkarmadınız? Bana yapılan haksızlıklar için bunu o zaman niye yayınlamadınız?
Kocamın Ece'ye baktığını, onun da ona baktığını, çocuk doğurmak için ölümlerden döndüğüm, hayatımı riske attığım zaman niye yayınlamadınız, uyarmadınız... Bugün bunu yapıyorsunuz.
Hamileyken şiddet gören Seren'i ne zaman korudunuz? Ece benim arkadaşım değil, hiç de olmadı... Hatta programnda Yaşar'ı da korudu birçok kez ama ben bu linçin altında başkalarının ayıbını kapatmak için bir eylem gördüm.
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