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Ece Erken'den reddi miras! Eşi Şafak Mahmutyazcıoğlu'nun vefatı..

Ece Erken'den reddi miras!

Eşi Şafak Mahmutyazcıoğlu'nun vefatıyla sarsılan Ece Erken, avukatı aracılığı ile bir açıklama yaptı. Reddi miras talebinde bulunanan Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı

25.04.2022 - 13:24 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, aldığı 'miras' kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

  • "REDDİ MİRAS YAPIYORUM"

    Zor dönemden geçen Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." dedi.

    Ünlü sunucu sözlerini, "Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız... Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla..." şeklinde noktaladı.

  • TEPKİ GÖSTERDİ

    Merhum eşinden kalan "miras" konularıyla gündemi bir hayli meşgul eden Erken, 3 gün önce gazetecilerin konuyla alakalı sorularını kabul etmemişti. Sunucu, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bunları konuşmuyorum." demekle yetinmişti.

  • "İFŞA OLACAKLAR!"

    Öte yandan Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin izinsiz kiraya verildiğini söylemişti.

    Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren ünlü sunucu, "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse, en az katiller kadar ifşa olacaklar! Ama hayat ne garip, bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız." mesajını paylaşmıştı.

  • "ALLAH'IN ADALETİNE VE YARGIYA GÜVENİYORUM"

    Erken, daha önce de sosyal medya hesabından eşinin adını kullanıp, çek yazanlara seslenmişti:

    Rahmetli eşimin boş çekini alıp, sonradan doldurmak…. Rahmetli eşime borcu varken alacağı varmış gibi göstermek… Bu çeki yazan şerefsizler yüzünden katledilmesine sebebiyet veren; sebep olan, vicdanen yaşamaması gereken en büyük şerefsiz… Seninle ilgili daha gerçekler çıkmamışken ki her şey ortaya çıkacak inşallah… Allah’ın adaletine ve yargıya güveniyorum.

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