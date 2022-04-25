Ece Erken'den reddi miras!

"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"



Zor dönemden geçen Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." dedi.

Ünlü sunucu sözlerini, "Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız... Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla..." şeklinde noktaladı.