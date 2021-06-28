"EVLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEDİK"

Ece Dağıstan, geçtiğimiz aylarda da eşiyle evliliğine ilişkin, "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hala sırt çantamızla gelip gidiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Eşine katıldığını belirten Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" diye konuşmuştu.