Reuters

Avrupa Merkez Bankası ( ECB) bankacılık sektörü düzenleme birimi tarafından, BBVA'nın Türkiye ve Meksika hakkında hazırladığı bir büyüme planlarının ele alındığı haberini yalanladı.

İspanyol gazetesi Expansion, dün ECB'nin düzenleme biriminin BBVA'nın Türkiye ve Meksika'daki faaliyetlerini büyütmek için

hazırladığı planın risklerine dikkat çektiğini bildirdi. Haberde düzenleme biriminin BBVA'dan yedek bir plan hazırlamasını

istediği de belirtildi.

ECB sözcüsü dün akşam e-posta ile yaptığı açıklamada, "İspanyol gazetesinden baş sayfa haberinin aksine ECB Bankacılık

Denetleme (birimi) BBVA ile geleceğe dönük herhangi bir iş planını henüz görüşmemiştir. Haber potansiyel düzenleme ve

denetleme adımları açısından tamamen spekülatif özelliktedir" denildi.

BBVA Türkiye'de iştiraki Garanti Bankası ile faaliyet gösteriyor.