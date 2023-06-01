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ECB Başkanı Lagarde: "Çekirdek enflasyonun zirveyi gördüğüne ilişkin henüz kanıt yok"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, çekirdek enflasyonun zirveyi gördüğüne ilişkin net bir kanıt olmadığını belirterek, faiz artışlarının devam edeceğine işaret etti

Giriş: 01.06.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
ECB Başkanı Lagarde:
AA

Lagarde, Almanya'nın Hannover kentindeki bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, salgın sonrası tedarik zincirindeki şoklar, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş ve enerji krizinin maliyetleri ciddi oranda artırdığına dikkati çekti.

Enflasyon artışının 2022'nin başında hızlandığını ve Temmuz 2022'de faiz artışlarına başladıklarını anımsatan Lagarde, söz konusu tarihten bugüne kadar geçen sürede faizleri eksi yüzde 0,50'den yüzde 3,25'e çıkararak 375 baz puan faiz artışı yapıldığını hatırlattı.

Lagarde, buna rağmen enflasyonun çok yüksek olduğunu ve çok uzun süre de böyle kalacağını belirterek, "Enflasyonu orta vadede yüzde 2'ye çekmede kararlıyız. Bu nedenle faizleri şu ana kadarki en yüksek hızda artırdık. Bu kadar hızlı şekilde mesafe katettikten sonra hala önemli ölçüde sıkılaştırmanın yolda olduğunu biliyoruz. Bu yüzden enflasyonun hedeflediğimiz seviyeye geleceğinden yeterince emin olana kadar faiz artış döngümüzü sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Lagarde, faiz artışlarının enflasyonda düşüş eğilimini başlattığını ve bundan sonraki faiz artışlarında daha yavaş hareket etmeleri gerektiğini de vurguladı.

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Christine Lagarde, enflasyon verilerinin faizlerin ne kadar yükseğe gideceğine karar vermede belirleyici olacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Martta ortalama yıllık enflasyonun 2025'te yüzde 2,1 olacağını öngördük. Bu seviye hedefimizin üzerinde ve enflasyonun 2025'in ikinci yarısına kadar yüzde 2 seviyesine dönmeyeceğini öngördük. Mayıstaki son toplantımızdaki değerlendirmemizden sonra enflasyon görünümüyle ilgili memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. 15 Haziran'daki toplantımızda yeni projeksiyonlarımızı oluşturacağız ve bu bize sıkılaşma politikamız için güncel resmi sunacak. Çekirdek enflasyonun zirve yaptığına ilişkin açık bir kanıt yok ama buna bakarak enflasyonun doğru patikada olduğundan emin olabiliriz."

Avro Bölgesi'nin bugün yayımlanan mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerine göre, Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 6,1 artış gösterdi. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yıllık bazda yüzde 7 olmuştu.

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