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        Haberler Müzik Ebru Yaşar'ın yılın ilk Kıbrıs konseri

        Ebru Yaşar'ın yılın ilk Kıbrıs konseri

        Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta verdiği konserde hayranlarına seslendi. Yaşar, sahne öncesinde gazetecilerle ettiği sohbette kendisi ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 21.01.2024 - 10:37
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        Yılın ilk Kıbrıs konseri
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        Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Ebru Yaşar, kendisini dinlemeye gelen misafirlerine görsel şölen yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yaşar, yeni yılın ilk Kıbrıs sahnesinde burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kehribar şarkısının YouTube da haftalarca zirvede kalmasının hatırlatılması üzerine "Çok güzel bir şarkı oldu bizim için, yeni arkadaşlarla bütünleşmesi çok seviyorum teklif ediyorlar tercih ediyorlar bana da yakınsa değerlendirmekten keyif alıyorum" dedi.

        Ebru Yaşar, yeni albümün yolda olduğunu belirten başarılı şarkıcı albümden bir parçayı önden paylaşacağını belirtti. Parça ile ilgili sürprizleri olduğunu artık bir kedisi olduğunu söyleyen Yaşar, klip ile ilgili spoiler vererek "Kediyle düet geliyor" diyerek esprili bir yanıt verdi.

        3 Şubat'ta Bostancı gösteri merkezi'nde sahne alacak olan Ebru Yaşar; "Herkesi bekliyorum çok eğleneceğiz sürprizler ile dolu bir akşam olacak" dedi. Yarı yıl tatiliyle birlikte karne alan çocukları Ebrusu ve Poyraz'ın karneleri hakkında konuşan Yaşar, öğretmenlerinden tam not aldığını şu sözler ile ifade etti; "Öğretmeni Poyraz'a bu süreçte okuma - yazmayı en çok kim destek oldu diye sordu. Annem oldu dedi. Bu kadar yoğunlukta annene helal olsun demiş öğretmeni" Dedi. Uzaya çıkan ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı ile ilgili soru üzerine ise Ebru Yaşar; "Artık uzaydayız olur olmadık şeyleri konu etmeyelim saçma sapan şeylere bir son verelim Türk olarak çok gururluyuz inşallah döndüklerinde neler söyleyecekler merakla dört gözle bekliyorum" yanıtını verdi. Başarılı sanatçı daha sonrasında sahnede sevenleriyle buluştu.

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        #Ebru Yaşar

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