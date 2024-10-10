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        Haberler Müzik Ebru Yaşar'ın konserlerine yoğun ilgi - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar'ın konserlerine yoğun ilgi

        Şarkıcı Ebru Yaşar, verdiği 9 konserde 1 milyondan fazla hayranıyla buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:54
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        7 bölgede milyonlara ulaştı
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        Ebru Yaşar, mayıs ayından başlayarak ülkenin dört bir yanında gerçekleştirdiği konserlerini sürdürüyor.

        İstanbul'dan, Ankara'ya, Trabzon'dan, Çanakkale'ye, Mersin'den, Erzurum'a kadar birbirinden farklı bölgelerde verdiği konserlerde 100 bin izleyiciyi aşan Ebru Yaşar, 1 milyondan fazla hayranıyla sevilen şarkılarını seslendirdi.

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        Ebru Yaşar, halk konserlerine hız kesmeden devam ederken, 14 Ekim Diyarbakır, 2 Kasım İzmir, 3 Kasım'da ise Antalya'da sevenleriyle buluşacak.

        Ünlü şarkıcı ardından, KKTC, İstanbul, Konya ve Ankara konserleri ile tüm kış sezonu boyunca konserlerine devam edecek.

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        #Ebru Yaşar

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