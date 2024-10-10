Ebru Yaşar'ın konserlerine yoğun ilgi
Şarkıcı Ebru Yaşar, verdiği 9 konserde 1 milyondan fazla hayranıyla buluştu
Ebru Yaşar, mayıs ayından başlayarak ülkenin dört bir yanında gerçekleştirdiği konserlerini sürdürüyor.
İstanbul'dan, Ankara'ya, Trabzon'dan, Çanakkale'ye, Mersin'den, Erzurum'a kadar birbirinden farklı bölgelerde verdiği konserlerde 100 bin izleyiciyi aşan Ebru Yaşar, 1 milyondan fazla hayranıyla sevilen şarkılarını seslendirdi.
Ebru Yaşar, halk konserlerine hız kesmeden devam ederken, 14 Ekim Diyarbakır, 2 Kasım İzmir, 3 Kasım'da ise Antalya'da sevenleriyle buluşacak.
Ünlü şarkıcı ardından, KKTC, İstanbul, Konya ve Ankara konserleri ile tüm kış sezonu boyunca konserlerine devam edecek.