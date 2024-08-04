Ebru Yaşar ile Ecem Erkek düet yaptı
Bodrum'da sevenleriyle bira araya gelen Ebru Yaşar, kendisini dinlemeye gelen oyuncu Ecem Erkek'i sahneye davet etmesinin ardından ikili, birlikte düet yaptı
Giriş: 04.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:11
Ebru Yaşar, Bodrum'da bir mekânda sahne aldı. Yaklaşık iki saat şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendiren Yaşar'ı dinlemeye gidenler arasında oyuncu Ecem Erkek de vardı.
Ebru Yaşar, sahnede Ecem Erkek'i misafir etti. Yaşar ve Erkek, birlikte düet yaptı.
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