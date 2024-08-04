Ebru Yaşar ile Ecem Erkek, sahnede düet yaptı - Magazin haberleri

Ebru Yaşar ile Ecem Erkek, sahnede düet yaptı - Magazin haberleri

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Ebru Yaşar, Bodrum'da bir mekânda sahne aldı. Yaklaşık iki saat şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendiren Yaşar'ı dinlemeye gidenler arasında oyuncu Ecem Erkek de vardı.

Ebru Yaşar, sahnede Ecem Erkek'i misafir etti. Yaşar ve Erkek, birlikte düet yaptı.