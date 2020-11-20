Akkuş, muhabirlerin, "Uğur Bey Sakaryaspor başkan adayısınız" sözleri üzerine, "Hayırlısı... Biz yatırım şirketiyiz. Spora da yatırım yapmak istiyoruz. Bununla ilgili bir girişimimiz var. İleride duyacaksınız" açıklamasını yaptı.

Şallı, eşinin açıklamasının ardından, "Ben Beşiktaşlıyım, biliyorsunuz..." ifadelerini kullandı.