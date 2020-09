"SENİ TARİFSİZ ÖZLÜYORUM"

Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben.

Annişin seni çok seviyor mleğim, doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız ponçiğim benim, kavuşacağız. Hep güleryüzlü Pars'ım benim, yine gülmeye devam ediyorsun. Biliyorum...