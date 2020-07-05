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Sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz akşam Antalya Belek'teki bir otelde verdiği konserle yaz sezonunu açtı. Pandemi sebebiyle üç aylık ara sonrası sahne alan Gündeş, ilk olarak 2020 yılbaşı konserinde kullandığı dört tarafı ledlerle kaplı sahnesi ve 50 kişilik ekibiyle muhteşem bir konsere imza attı.

Sahnelerinde yaptığı yeniliklerle her sezon konser trendlerini belirleyen Gündeş, payetli elbisesiyle göz doldurdu. Ebru Gündeş, sevilen şarkıları ve güçlü yorumuyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.